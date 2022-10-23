متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 23-10-2022

سجّل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد أكبر بنوك القطاع الخاص الأجنبية نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022.

وبلغ ثاني أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبحسب تقارير بنكية فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مطلع تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، وبدون أي تغيير في 38 بنكا حكوميا وخاصا منذ أسبوعين ماضيين.

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد بنوك القطاع الخاص التي تعمل بمصر نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع وذلك البنك العقاري المصري العربي .

ثاني أقل سعر



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني الكويت، بلوم".



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB".



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و الاسكندرية.

أقل سعر



وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC .

عمل البنوك

وتبدأ البنوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، اعتبارا من اليوم الأحد، في استقبال العملاء حتي الثالثة والنصف عصرا، بعد أن حصلت علي إجازتها الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سياسات نقدية

وعلق هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يضع سياسات مختلفة لتفادي الصدمات بحيث عندما تقوم أزمات عالمية نستطيع تجاوزها ولا توقع الاقتصاد المصري.

ذكر أن الفترة الراهنة تتطلب وضع سياسات لتفادي أي صدمات تأتي من الخارج وهو ما يقوم به البنك المركزي في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن البنك المركزي يقوم حاليا باتخاذ خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري بحيث يتم تفادي الصدمات الخارجية.

ودائع البنوك

وأظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري صرف إجمالي الودائع بالعملة المحلية لنحو 1.33 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.3 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 205.54 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 205.102 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 195.1 مليار جنيه في مايو 2022.

بلغت الودائع غير الحكومية نحو 6 تريليونات جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.9 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 5.8 تريليون جنيه في مايو 2022.

وصلت الودائع بالعملة المحلية لغير الحكومة نحو 5.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 5 تريليونات جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.