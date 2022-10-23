عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 23-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجّل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد أكبر بنوك القطاع الخاص الأجنبية نحو  19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022.

وبلغ ثاني أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

هبوط تاريخي في سعر الدولار عالميا أمام 6 عملات رئيسية

وبحسب تقارير بنكية فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مطلع تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، وبدون أي تغيير  في  38  بنكا حكوميا وخاصا  منذ أسبوعين ماضيين.

 

أعلي سعر 

 

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد بنوك القطاع الخاص التي تعمل بمصر نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع  وذلك البنك العقاري المصري العربي .

 

ثاني أقل سعر 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني الكويت، بلوم".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".

 

سعر الدولار في البنك المركزي

 بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري   نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB".


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع  في بنكي المصري لتنمية الصادرات و الاسكندرية.

 

أقل سعر


وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه   19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC  .

 

عمل البنوك

وتبدأ البنوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، اعتبارا من اليوم الأحد، في استقبال العملاء حتي الثالثة والنصف عصرا، بعد أن حصلت علي إجازتها الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

سياسات نقدية

وعلق هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يضع سياسات مختلفة لتفادي الصدمات بحيث عندما تقوم أزمات عالمية نستطيع تجاوزها ولا توقع الاقتصاد المصري.

ذكر أن الفترة الراهنة تتطلب وضع سياسات لتفادي أي صدمات تأتي من الخارج وهو ما يقوم به البنك المركزي في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن  البنك المركزي يقوم حاليا  باتخاذ خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري بحيث يتم تفادي الصدمات الخارجية.

ودائع البنوك

وأظهرت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري صرف إجمالي الودائع بالعملة المحلية لنحو 1.33 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.3 تريليون جنيه في يونيو 2022 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 205.54 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 205.102 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 195.1 مليار جنيه في مايو 2022.

بلغت الودائع غير الحكومية نحو 6 تريليونات جنيه في يوليو الماضي مقابل 5.9 تريليون جنيه في يونيو السابق مقابل 5.8 تريليون جنيه في مايو 2022.

وصلت الودائع بالعملة المحلية لغير الحكومة نحو 5.1 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 5 تريليونات جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.9 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.

 

 

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم متوسط سعر الدولار في البنوك متوسط سعر الدولار مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد 1-1 بالدوري الإنجليزي

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 21-10-2022

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري

دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية الثلاثاء

تشكيل المنتخب الاوليمبي المتوقع لمواجهة إسواتينى في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية

تمشيط الفضاء.. ناسا تجند رواد فضاء لـ حل ألغاز الظواهر الغريبة

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

ديانا حداد: لا مانع من دخول أبنائي عالم الفن| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ