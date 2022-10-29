الذهب يتخطى أعلى مستوى في تاريخه بعد ارتفاع الدولار| وهذا سعر عيار21 الآن

تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21 الآن ، محل اهتمام الملايين من الشباب والفتيات، وذلك بعد ارتفاع أسعار الدولار يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر بقيمة تزيد على 3 جنيهات ليتخطى الأخضر حاجز الـ23 جنيها في بنك قناة السويس ، ويسجل 23 جنيها في بنك مصر ، إذ أن أسعار الذهب محل اهتمام الكثير خاصة المقبلين على الخطوبة والزواج.

وقفز سعر الذهب اليوم عيار 21 : إلى 1,220 جنيها للشراء اليوم بعد 1114 جنيها الأربعاء 26 -10 ليرتفع 106 جنيهات، وذلك بعد أن سجل الأصفر 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم : 1,046 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 813 جنيهًا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : ارتفاعا ليسجل اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 أعلى مستوى في تاريخه وهو 1220 جنيه ، بعد أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21، فيما سجل عيار 24 اليوم 1,394 جنيها للشراء.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 التي يتطلع إلى معرفتها الكثير ، فسجل عيار 21 ، 1220 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 1037 و 1046 جنيها .

أسعار الذهب في محلات الصاغة

المقبلين على الخطوبة والراغبين في الزواج يهتمون بالتعرف على أسعار الذهب بيع وشراء قبل شراء الشبكة من السوق ومحلات الصاغة اليوم ، حيث سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت 1210 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء 1220 جنيهات.

وخلال شهر مايو في العام الحالي ، شهدت أسعار الذهب خلال موجة من الارتفاع غير المسبوق ، إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم السبت 29 أكتوبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه 1220 جنيها لعيار 21.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصعد جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر ليسجل 1220 جنيها اليوم السبت 29-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 أقل من 1000 جنيه، العام الماضي 2021 ، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

المقبلين على الزواج يتطلعون قبل شراء الدبلة وباقي الشبكة يهتمون بمعرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1220 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1394 جنيها .

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1210 جنيها للبيع و 1220 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 1,046 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 813 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 9,760 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1643 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتتفاوت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية وذلك يعتمد على الشراء بحسب كل محل صاغة، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

ويصل سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا

وعن أسعار الأصفر الأصفر عالميا، فشهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة هبوطا قويا ، إذ سجل المعدن الأصفر ما بين 1643 بعد 1,663 دولار للأوقية أمس.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1.723 الخميس 6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، هبط في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1643 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر 100 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود المعدن الأصفر العالمية هبوطا اليوم بنسبة 1.18% ، بقيمة أكثر من 19.72 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1643 دولارا.