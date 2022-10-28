نشرة الخدمات | مواقيت الصلاة .. أسعار الذهب والدولار .. احصل على 4000 وانت في بيتك .. منح جديدة للدكتوراه خارج مصر

يقدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، 28 أكتوبر 2022 عدداً من الخدمات لقرائه، من مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار، نستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2022، 3 ربيع الآخر 1444 هجرية

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، بشكل كبير ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسي جديد يتخطى به أعلى قمة له عند 1200 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس مستوى 1205 جنيهات.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقوة أمس ليسجل الأخضر أمام الجنيه أعلى سعر له عند 22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي..

بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم أمام الجنيه، يبحث الكثير عن أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2022 التي تقدم أعلى عائد للمساهمة في تحقيق دخل أفضل شهريا .

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية و مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط (SESAME) ‏، عن منح الدكتوراه ماري سكلودوفسكا-كوري ضمن الإشراف المشترك بين المركز والمعهد القبرصي ضمن مشروع ENGAGE "إعداد جيل قادم من الفيزيائيين والمهندسين و الحاسوبيين"‏‏

أعلنت إدارة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ . و قد أوضحت إدارة الدراسات العليا انه يمكن لطلابها بكافة المراحل الدراسية الحصول علي الكتاب الالكتروني للمقررات الدراسية الكترونيا عبر هذا الرابط : http://app.helwan.edu.eg/