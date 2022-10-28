نشرة الخدمات | مواقيت الصلاة .. أسعار الذهب والدولار .. احصل على 4000 وانت في بيتك .. منح جديدة للدكتوراه خارج مصر

يقدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، 28 أكتوبر 2022 عدداً من الخدمات لقرائه، من مواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار، نستعرضها فيما يلي:
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 - 3 ربيع الآخر 1444
يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الجمعة، الموافق 28 أكتوبر 2022، 3 ربيع الآخر 1444 هجرية
أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022
قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، بشكل كبير ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسي جديد يتخطى به أعلى قمة له عند 1200 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس مستوى 1205 جنيهات.
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقوة أمس ليسجل الأخضر أمام الجنيه أعلى سعر له عند 22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي..
4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022
بعد ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم أمام الجنيه، يبحث الكثير عن أعلى عائد شهادات استثمار في مصر 2022 التي تقدم أعلى عائد للمساهمة في تحقيق دخل أفضل شهريا .
تعرف على تفاصيل حول المنح الجديدة للدكتوراه بـ "البحث العلمي" خارج مصر
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية و مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط (SESAME) ، عن منح الدكتوراه ماري سكلودوفسكا-كوري ضمن الإشراف المشترك بين المركز والمعهد القبرصي ضمن مشروع ENGAGE "إعداد جيل قادم من الفيزيائيين والمهندسين و الحاسوبيين"
لطلاب دراسات عليا خدمة اجتماعية حلوان.. يمكن الحصول على الكتاب عبر هذا الرابط
أعلنت إدارة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ . و قد أوضحت إدارة الدراسات العليا انه يمكن لطلابها بكافة المراحل الدراسية الحصول علي الكتاب الالكتروني للمقررات الدراسية الكترونيا عبر هذا الرابط : http://app.helwan.edu.eg/