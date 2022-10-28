أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1377 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1033 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 803 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 :ر1377 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1661 دولارا .

قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، بشكل كبير ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى قياسي جديد يتخطى به أعلى قمة له عند 1200 جنيه ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس مستوى 1205 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بنحو 80 جنيها تقريبا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 للشراء اليوم بعد 1110 جنيهات.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1033 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 803 جنيهات.. فيما سجل عيار 24 عن 1377 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1377 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 جنيها للشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 1033 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 803 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 :ر1377 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1661 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة والتي يبحث عنها الراغبون في الشراء ، فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1205 للشراء اليوم بعد 1110 جنيهات.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1033 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 803 جنيهات.. فيما سجل عيار 24 عن 1377 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب العام الماضي فسجل عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الراغبين في الزواج يريدون بشكل عاجل معرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1205 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

أسعار الذهب عالميًا

وعن أسعار المعدن الأصفر عالميا ، فشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل 1661 دولارا للأوقية.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1723 الخميس 6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، ارتفع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1661 دولارا للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال أغسطس الماضي الماضي بتراجع 90 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود المعدن الأصفر العالمية هبوطا اليوم بنسبة 0.25 % ، بقيمة أكثر من 4.14 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1660.62 دولار.