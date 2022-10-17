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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إرتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا  بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التى تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

تذبذب أسعار الذهب فى مصر 
 

وعلى المستوي تشهد أسعار الذهب في مصر تذبذبا ما بين ارتفاعات وانخفاضات مرتبطة بسعر صرف الدولار و حركة البيع و الشراء.

أسعار الذهب اليوم 

ويرصد موقع “صدى البلد” خلال السطور التالية أسعار الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 17 أكتوبر  2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

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تراجع أسعار الذهب عند التسوية مسجلاً 3.5% خسائر أسبوعية عالميا

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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم .. وعيار21 يسجل 1120 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم 


سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 

ووصل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1282جنيها   .

أسعار المشغولات الذهبية 

 

سعر جرام الذهب عيار 22

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات  اليوم الاثنين نحو1175 جنيها 

 

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 
 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 1122جنيها  .


جرام الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين نحو 962جنيها  .

سعر جرام الذهب عيار 14
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين نحو 748جنيها.

سعر الجرام الأقل سعرا 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين نحو 641 جنيها.

سعر الجرام الأقل سعرا 

 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 8976جنيها.

كيلو الذهب اليوم الاثنين

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.2 مليون جنيه

أسعار الذهب العالمية
 

فيما استقرت أسعار الذهب العالمية عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1670دولار للأوقية


ارتفاع محلي 

وفى السوق المحلي شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين بشكل طفيف بقيمة تتراوح مابين 6 حتى 9 جنيهات فى الجرام الواحد مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

 

وتعد أسعار النفط  عنصرا مؤثرا فى أسعار الذهب وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية.

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