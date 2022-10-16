عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

على مدار الاسبوع «مازال التلاعب مستمرًا في أسعار الذهب!!»

أوقية الذهب
أوقية الذهب

استمرارًا لمسلسل التلاعب في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قفز سعر جرام الذهب بنحو 3.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، على الرغم من تراجعت الأوقية بنسبة 3% تقريبًا بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، وشهدت الأسواق العالمية حالة من التراجع مع صعود الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بجانب تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر المقبل، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة بعدما أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.6 % على أساس سنوي.

txt

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1120 جنيها

txt

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-10-2022

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن⁩ ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 35 جنيهًا بالسوق المحلية على الرغم من تراجع الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 50 دولارًا، يؤكد على استمرار التلاعب في الأسعار، وأن تسعير جرام الذهب لا يتم وفق ضوابط معلومة ومحددة، سوى مصالح البعض، تحت غطاء العرض والطلب.

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضح، أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1085 جنيهًا، ولامس مستوى 1130 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1120 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1694 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1644 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1275 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 956 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8920 جنيهًا.

أسعار الذهب محليا 

لفت، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو جنيهين خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1118 جنيهًا، ولامس 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

الذهب اسعار الذهب اسعار الذهب محليا تداول الذهب الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

مشادة كلامية وخلاف بين الصين والناتو بسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

مليش في الحرام.. مصطفى كامل: يحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ