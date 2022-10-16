على مدار الاسبوع «مازال التلاعب مستمرًا في أسعار الذهب!!»

استمرارًا لمسلسل التلاعب في أسعار الذهب بالأسواق المحلية، قفز سعر جرام الذهب بنحو 3.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، على الرغم من تراجعت الأوقية بنسبة 3% تقريبًا بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، وشهدت الأسواق العالمية حالة من التراجع مع صعود الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بجانب تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع نوفمبر المقبل، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، خاصة بعدما أظهرت بيانات أمريكية يوم الخميس الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.6 % على أساس سنوي.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن⁩ ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 35 جنيهًا بالسوق المحلية على الرغم من تراجع الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 50 دولارًا، يؤكد على استمرار التلاعب في الأسعار، وأن تسعير جرام الذهب لا يتم وفق ضوابط معلومة ومحددة، سوى مصالح البعض، تحت غطاء العرض والطلب.

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضح، أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1085 جنيهًا، ولامس مستوى 1130 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1120 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1694 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1644 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1275 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 956 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 744 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8920 جنيهًا.

أسعار الذهب محليا

لفت، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو جنيهين خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1118 جنيهًا، ولامس 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.