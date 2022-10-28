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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقوة أمس ليسجل الأخضر أمام الجنيه أعلى سعر له عند  22.96 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل في بنك قناة السويس 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه 
سعر الدولار مقابل الجنيه 

وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملاته، أمس الخميس قفزتين ، حيث ارتفع من 19.73 للبيع في البنك الأهلي المصري إلى 22.95 جنيها في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وارتفع الدولار مقابل الجنيه، وسجل سعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم  الجمعة 28-10 - 2022، استقرارا في معظم البنوك العاملة في مصر، بعد ارتفاعه 3.47 جنيه على مدار أمس الخميس 27 أكتوبر 2022.

مؤشر ‎الجنيه

وكان قد أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وشهدت الدولار عدة قفزات متتالية خلال الأيام الماضية  حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 22.95 في البنك الأهلي المصري بعد أن سجل الأربعاء 26 أكتوبر 19.75 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، و بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 3.77 جنيه منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار اليوم

وارتفع سعر الأخضر محليًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية على مدار الأيام الماضية ليصل أعلى مستوى عند 23.20 جنيه في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث الملايين عن سعر الدولار بيع وشراء فهو محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 22.85 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 22.85 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 22.95  جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه في حالة الشراء  ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي ليصبح 22.85 جنيه، فيما سجل الأخضر للبيع 22.95  للبيع كأعلى مستوى.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وشهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، قفزة أمس ، حيث يبحث عنها الملايين إذ قفز الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 22.90 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، وقفز  الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 23 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

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سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

أعلى سعر للدولار اليوم 

وشهد الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، ليصبح 23.20 جنيه للبيع للدولار الواحد  في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وارتفع الأخضر في عدة بنوك حيث سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد ارتفاع الأمس ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 22.90 جنيه للشراء، و 23 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 22.85  جنيه للشراء ، و 22.95 جنيه للبيع .

سعر صرف الدولار في البنك التجاري

 

سعر صرف الدولار البنك العربي

رفع أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي لها أمس الخميس 27 أكتوبر رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس.

وبعد اجتماع اللجنة تم رفع أسعار الفائدة إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب ،كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أسعار الدولار عالميًا

وعن أسعار الدولار على المستوى العالمي فارتفعت بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ صعدت  العملة الخضراء، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وارتفعت العملة الأمريكية على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، ارتفعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.425  نقطة ؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.425  نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 109.428 ، بنسبة 0.80 % بقيمة 0.873 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 110.480  نقطة.

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