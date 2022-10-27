قفز فوق الـ 23.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

قفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بقوة اليوم حتى وصل الأخضر أمام الجنيه لأعلى سعر له ليسجل 22.99 جنيه للبيع في البنك المركزي و22.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي ، إذ سجلت العملة الأمريكية يوم 27 سبتمبر أي قبل شهر تحديدا 19.52 جنيه ليسجل الدولار ارتفاعا في هذه الفترة يقدر بـ 3.47 جنيه ، فيما سجل في بنك قناة السويس 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه

وقفزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملاته، اليوم الخميس بعد قفزة صباحية ، حيث قفزت من 19.73 للبيع في البنك الأهلي المصري إلى 22.95 جنيها في البنك الأهلي المصري.

وسجّل الدولار ارتفاعًا اليوم مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27 -10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر، ليرتفع 3.47 جنيه على مدار اليوم.

مؤشر ‎الجنيه

وكان قد أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وارتفع الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 22.95 في البنك الأهلي المصري بعد أن سجل أمس 19.75 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، و بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 3.77 جنيه منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

ويبحث الكثير عن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 22.85 جنيه للشراء و22.99 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وقفزت أسعار صرف العملة الأمريكية محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 23.20 جنيه في بنك قناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 22.85 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 22.85 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 22.95 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي ليصبح 22.85 جنيه، فيما سجل الأخضر للبيع 22.95 للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ قفز الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 22.90 جنيه للشراء كأعلى مستوى في بنك قناة السويس.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، وقفز الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 23 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، ليصبح 23.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وفي عدة بنوك سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 22.90 جنيه للشراء، و 23 جنيه للبيع ، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 22.85 جنيه للشراء ، و 22.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

رفع أسعار الفائدة

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس.

ووصلت أسعار الفائدة بعد قرار زيادتها إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب ،كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

اسعار الدولار عالميًا

وقفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بشكل قوي بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ تراجعت العملة الخضراء، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وارتفع أسعار الأخضر على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، ارتفعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 110.090 نقطة ؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 110.090 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 109.428 ، بنسبة 0.49 % بقيمة 0.538 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 110.392 نقطة.