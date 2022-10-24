بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

قفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ ارتفعت العملة الخضراء من أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وانطلقت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، قفزت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 112.198 مقارنة بـ 111.820 نقطة أمس؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وقفزت عقود مؤشر الدولار إلى 112.198 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 111.820، بنسبة 0.20% بقيمة 0.225 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.255 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما على المستوى المحلي في مصر فسجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 24 -10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء قبل الماضي 11 أكتوبر بقيمة قرشين.

مؤشرا ‎الجنيه

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار

وزاد الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وعن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري فاستقر عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وقفزت أسعار صرف العملة الأمريكية محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 19.714.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وعن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه فسجل أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الملايين يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين ، ليصبح 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وفي عدة بنوك سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.