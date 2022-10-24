عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

قفزت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة بعد سلسلة من الخسائر خلال الأيام الماضية ، إذ ارتفعت العملة الخضراء من أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وانطلقت أسعار الدولار على المستوى العالمي بقوة مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، قفزت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 112.198 مقارنة بـ 111.820 نقطة أمس؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وقفزت عقود مؤشر الدولار إلى 112.198   نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 111.820، بنسبة 0.20% بقيمة 0.225 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 112.255 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما على المستوى المحلي في مصر فسجل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 24 -10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء قبل الماضي 11 أكتوبر بقيمة قرشين.

مؤشرا ‎الجنيه

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تأكيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وزاد الأخضر عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وعن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري فاستقر عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وقفزت أسعار صرف العملة الأمريكية محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 19.714.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

 سعر الدولار بيع وشراء محل اهتمام الكثير من المواطنين ورجال الأعمال ، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وعن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه فسجل أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الملايين يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا:

الأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار.. أسعار مواد البناء الآن في الأسواق

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه أمام ارتفاع الدولار .. تعرف عليها

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه اليوم 23-10-2022

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين ، ليصبح 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وفي عدة بنوك سجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اقل سعر للدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

بتعليق ساخر.. كهربا ينشر صورة من غرفة النوم

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

موضوعات متعلقة

الأسمنت يقفز بعد ارتفاع الدولار.. أسعار مواد البناء الآن في الأسواق

عمرو أديب: العلاقة دائما بين الدولار والأسعار طردية

إجراءات البنك المركزي للحفاظ علي قيمة الجنيه أمام ارتفاع الدولار .. تعرف عليها

حاكم مصرف لبنان يتيح بيع الدولار عبر المنصة الرسمية

أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه اليوم 23-10-2022

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

أيام قاسية على الدولار|تراجع الأخضر عالميًا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار يستقر في البنوك للأسبوع الثاني على التوالي

ترشيحاتنا

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

حكم دولي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام أسوان.. فيديو

لماذا أصلي صلاة الشروق؟.. 10 أسباب تجعلك تتوضأ لها الآن

اليوم.. الشرقية للدخان تعقد جمعيتها العمومية بحضور رئيس القابضة الكيماوية

عيد عبد الملك: خبرات كولر وفيريرا تُصعب السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل مجهود .. أسرع رجيم يلصق البطن في الظهر نتائجه مذهلة

طبيب يفجر مفاجأة عند تناول كوب حليب يوميا |ماذا يحدث لجسمك؟

ابتعد عن هذه العادة فورًا.. حركة تحدث عند فك اللحوم المجمدة تؤدي للتسمم

قبل شهر من الإصابة.. أعراض صامتة للذبحة الصدرية قد تحول دون نجاتك

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ