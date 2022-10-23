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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيام قاسية على الدولار|تراجع الأخضر عالميًا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

استمرت أسعار الدولار في مزيد من الهبوط على المستوى العالمي ، إذ سجلت العملة الخضراء الأخضر أدنى مستوى لها في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات. 

وشهدت أسعار الدولار على المستوى العالمي تراجعا قويا مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، تراجعت العملة الأمريكية أمام باقي العملات لتسجل 111.820 مقارنة بـ 113.832  نقطة أول أمس الجمعة  21 أكتوبر؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار 

وهبطت عقود مؤشر الدولار إلى 111.820 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 112.818، بنسبة 0.88% بقيمة 0.998  دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 113.835 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار محليا في البنوك ،إذ حافظت العملة الخضراء على ثباتها مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 23 -10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء قبل الماضي 11 أكتوبر بقيمة قرشين.

الدولار 

وشهد الأخضر عدة زيادات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع، بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وعن أسعار الدولار أمام الجنيه المصري فاستقر عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار العملة الخضراء محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 19.714.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث المواطنين وأصحاب الأعمال يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجلت 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الأخضر أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الملايين يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويتطلع  المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجل الأخضر أعلى سعر مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، ليصبح 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

سجل الدولار مستويات كبيرة في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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