أسبوع حزين على الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

هبطت أسعار الدولار عالميا بقوة ، إذ وصل الأخضر لأدنى مستوى له في أسبوع، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

وشهدت أسعار الدولار على المستوى العالمي تراجعا مفاجئا مقارنة بأسعار الأمس، وبحسب مؤشر الدولار، تراجع الأخضر أمام باقي العملات ليسجل 111.88مقارنة بـ 113.832 نقطة أمس، و113.260 نقطة يوم 14 الماضي ؛ بحسب "وول ستريت جورنال".

وهبطت عقود مؤشر الدولار إلى 111.88 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 112.94 ، بنسبة 0.89% بقيمة 1.00 دولار فيما وصلت إلى أقصى ارتفاع خلال التعاملات عند 113.94 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار محليا في البنوك ،إذ حافظت العملة الخضراء على ثباتها مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 22 -10 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء قبل الماضي بقيمة قرشين.

الدولار

وشهد الدولار عدة زيادات متتالية حتى وصل الأخضر أمام الجنيه إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشًا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الدولار اليوم، فشهدت أسعار العملة الخضراء محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويهتم الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء، وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوم فسجل 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر محل اهتمام الكثير ، إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويبحث المواطنون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت، ليصبح 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وسجلت العملة الأمريكية مستويات كبيرة في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.