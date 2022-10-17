الدولار يتراجع أخيرًا عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هبطت الدولار أخيرا على المستوى العالمي بعد موجة صعود ، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، هبوطا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وأظهر مؤشر الدولار، تراجعا قويا أمام باقي العملات ليسجل 113.005 نقطة ، وهبط اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 113.202 نقطة، لينخفض بنسبة -0.17%، وسجل أعلى مستوى عند 113.020 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أما عن أسعار الأخضر على المستوى المحلي ، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء الماضي بقيمة قرشين.

الدولار

وارتفع الأخضر أمام الجنيه ووصل إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

أما البنك المركزي المصري فأعلن متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وعن سعر الأخضر اليوم، فشهدت أسعار الدولار محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث الملايين من أصحاب الأعمال والمواطنين يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء، وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين ، سجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وسجل الأخضر مستويات كبيرة في البنوك الخاصة، إذ وصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، وسجل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.