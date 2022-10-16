سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-10-2022

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع أول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي المتعارف عليه في البنك المركزي المصري نحو 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع.

وقالالبنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه قد زاد منذ مطلع الأسبوعين الماضيين وحتي مساء أمس بمعدل 15 قرشا علي الأقل.

وسجل سعر الدولار لدي بنك كريدي أجريكول والذي سجل 19.64 جنيه للشراء و 19,71 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط لدي حوالي 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، مصر".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر سجله الدولار أمام الجنيه ؛ علي مستوي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك ضمن أكبر بنوك القطاع الخاص.

وبلغ سعر الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم".

أدني سعر

وسجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع، في بنوك " HSBC و البركة.



واستقر سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،العقاري المصري العربي".

ثاني أعلي سعر



وبلغ ثاني أعلي سعر الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

معدلات التضخم

من جانبه أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري خلال حضوره الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن، إن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيرا إلي أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.

عودة البنوك

وتعود البنوك صباح اليوم لعملها بعد حصولها علي إجازتها الأسبوعية المقررة اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تستقبل فروع البنوك العملاء في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا، و من الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا بالنسبة للموظفين داخل البنك وذلك لمدة 5 أيام في الأسبوع.

استراتيجية الشمول المالي

واعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن صياغة استراتيجية وطنية للشمول المالي لمدة3 سنوات في الفترة 2022حتي 2025 .

وتستهدف تمكين الفئات المهمشة من الخدمات المالية المتنوعة والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية بغرض تحقيق التنمية المستدامة ، حيث رتكز علي اتاحة التمويل متناه الصغر من خلال شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد بالمناطق الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظات خلال 3سنوات مقبلة، بالإضافة للاعتماد علي المعلومات والبيانات المتاحة والاكثر دقة الموجودة لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في وصول كافة الخدمات التمويلية للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

بموجب تلك الاستراتيجية فإنه سيتم حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي ومعاونة الحكومة للاسراع في عمليات دمجه للمنظومة الاقتصادية بالإضافة لحصر كافة المعاملات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لداخل القطاع المصرفي والمالي ودخولها بصورة أكثر تنظيما وشرعية لدي الخزانة العامة.