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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 9-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار   مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-10-2022، في 38 بنكا عاملا بمصر بدون أي تغيير، إذ زاد سعر الصرف الأجنبي خلال 14 يومًا نحو  13 قرشًا علي الأقل 


وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

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ارتفاع الاحتياطي النقدي 


 وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي؛ تعافي الإحتياطي النقدي لمصر ليرتفع بمعدل من 50 مليون دولار  بنهاية سبتمبر الماضي، ليسجل  ما يقارب من 33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له.


ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية.


ويغطي الاحتياطي النقدي لمصر كافة احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

 

أقل سعر 


وبلغ أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك" قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي".


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB ، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد".


وبلغ سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات


ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع

 

سعر مضطرب

وعلق أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إن سعر الدولار  يشهد حالة من الاضطراب خلال الفترات الراهنة، موضحا أن سعر الصرف الأجنبي زاد بمعدل 30%  علي الأدوات والأجهزة المنزلية قبل عامين علي الأقل.

وأوضح في تصريحات له، بأن بعض المصانع التي لديها مستلزمات فى الإنتاج يوجد بها مشكلة فى أنه لايزال بعض مستلزمات الإنتاج موجودة فى جمارك لم تخرج، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

وأشار إلي أن تأثير البضائع فى الموانئ يؤدي إلى دفع تلك المصانع غرامات حاويات، معقبا: “هناك بعض المصانع التي 
نفي أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، حقيقة وصول سعر ملعقة السنبلة لـ 150 ألف جنيه، قائلا: “شر البلية ما يضحك.. وكانت ملعقة السنبلة موجودة فى منازلنا فى فترة السبعينات والثمانينيات.. وهذا ليس معناه أنها شئ من الأثار التي من الممكن أن تباع بهذا السعر”.

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