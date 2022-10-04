عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة أمس بقيمة قرشين ، ليصل إلى مستويات 19.67 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 43 قرشا منذ هذا اليوم.

الدولار 

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين 3-10-2022

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.59 جنيه للشراء و 19.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار محليا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.57 - 19.59” جنيه للشراء، و"19.65 - 19.67" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم، سجل 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم سجل  19.59 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.65 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.57 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.57 جنيه للشراء و 19.67 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.59 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.67 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:-

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أفضل سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الإثنين 3-10-2022

بعد ارتفاع الدولار إلى 19.59 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الحديد والأسمنت؟

أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.67 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.67 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.59 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

اسعار الدولار عالميا 

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في السوق العالمية، تراجعا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وهبط مؤشر الدولار، إلى مستوى  111.64 بعد 112.32 نقطة أمس ، فيما سجل 114.415 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 27 سبتمبر،  وبلغ عند مستوى افتتاح التعاملات 111.59 وسجل أعلى مستوى عند 111.72 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

وكان قد ارتفع الدولار الأمريكي، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.

الدولار 

أسعار الفائدة على الدولار

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود .

الدولار اسعار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اقل سعر للدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم بالبنوك اسعار الدولار عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

احذر من شرب القهوة على الريق.. تتسبب بحمض شرس بالمعدة وعدة أمراض

رغم الحيل الرخيصة.. فرج عامر: البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

موضوعات متعلقة

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

بعد ارتفاع الدولار إلى 19.59 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الحديد والأسمنت؟

الدولار يضرب الذهب.. خبراء الاقتصاد يحللون علاقة الذهب بالدولار وأسباب التراجع العالمي.. وخبير: التنبؤ بالأسعار مسألة صعبة

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 3-10-2022

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 5 سنوات.. كوريا الشمالية تهدد اليابان بصاروخ نووي عَبَرَ فوق أراضيها

عقوبات جديدة ضد طهران .. كندا تقتص لضحية شرطة الآداب الإيرانية

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

مهاجم غير متوقع يقود تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري.. فيديو

إعصار إيان.. 200 ألف بلاغ انقطاع تيار وارتفاع الضحايا إلى 100 بفلوريدا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

سالي عبدالسلام عن زواجها: لما يتقالي مصر كلها فرحنالك ده رزق| شاهد

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ