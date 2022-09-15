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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شائعات| عملت إيه في الدولار.. ماذا قال يوسف الحسيني بعد تحذيره للمصريين

الدولار
الدولار

 حالة من القلق و الترقب، عاشها المصريين فى الفترة الماضية بعد تحذير الإعلامي يوسف الحسيني، بالتخلص من عملة الدولار، وانه سيحدث صدمة وسينخفض الدولار، ولكن ظهر الحسيني أمس الأربعاء، تجاهل الحديث عن الخبر الذى تحدث عنه من قبل بشأن الدولار، وظل يتحدث عن الشائعات و الإرهابي الهارب محمد ناصر.

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك موسم شائعات كثيرة، خلال هذه الفترة معلقًا :" احنا عندنا زيارات لـ أمير قطر، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ قطر، و الإخوان فى حالة قلق".

وكشف أن الإخوان تقوم بـ فرقعة البلالين فى الهواء، وتقوم بنشر شائعات، عن الغاز، وعن أى شيء، و الحكومة تنفى أى شائعة تنشر من الجماعة الإرهابية.

 وقد حذر الإعلامي يوسف الحسيني المواطنين فى حلقة سابقة قائلا :"نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر، ودي محبة وجدعنة مني الحق، قبل 15 سبتمبر، و حط الدولار فى البنك".

ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر، مضيفا:" زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك، طيب ألحق".

 وأكد الإعلامي وعضو مجلس النواب، يوسف الحسيني، أن الدولة المصرية تقوم بعمل مشروعات كثيرة، من أجل تحسين أوضاع المصريين، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة مدينة لكل المصريين، وهناك مستثمرون كثيرون يحصلون على وحدات بـ العلمين.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

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شائعات| عملت إيه في الدولار.. ماذا قال يوسف الحسيني بعد تحذيره للمصريين

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