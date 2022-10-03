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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اسعار الدولار مقابل
اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين في السوق العالمية، تراجعا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وهبط مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.32 نقطة ، فيما سجل 114.415 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 27 سبتمبر،  وسجل أعلى مستوى عند 112.33 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

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وكان قد ارتفع الدولار الأمريكي، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.

الدولار 

أسعار الفائدة على الدولار

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود .

الدولار مقابل الجنيه اليوم 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الخميس الماضي بقيمة 3 قروش، ليصل إلى مستويات 19.59 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 35 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.51 جنيه للشراء و 19.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار محليا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.49 - 19.56” جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم، سجل 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 33 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم سجل  19.51 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.57 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.49 جنيه للشراء و 19.59 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.51 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.57 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.53 جنيه للشراء 19.59 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

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