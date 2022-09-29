الدولار يقترب بقوة من الـ20.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد الزيادة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس على المستوى المحلي بعد ارتفاع مفاجئ بقيمة قرشين ، في معظم البنوك العاملة في مصر بمنتصف التعاملات ، ليصل إلى مستويات 19.56 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، و18.97 في 1 أغسطس الماضي أي ارتفع 59 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.46 جنيه للشراء و 19.53 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار الأربعاء الماضي محليا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.46 - 19.53" جنيه للشراء، و"19.54 - 19.56" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم ، سجل 19.48 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 30 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم سجل 19.48 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.54 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.44 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.44 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.48 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.54 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.56 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية .

اسعار العملات امام الجنيه

وعلى صعيد العملات الرئيسية، تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 12 و 13 قرشا شراء وبيعا، في البنوك المصرية، وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 18.57 جنيه للشراء ، و18.96 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 18.67 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

وشهد الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 15 و 20 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية، وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 20.53 جنيه للشراء ، و21.24 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 20.77 جنيه للشراء ، و20.85 جنيه للبيع.

اسعار الدولار عالميا

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء في السوق العالمية، ارتفاعا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وقفز مؤشر الدولار، بنسبة (0.58%) بعد إلى مستوى 113.155 نقطة ، فيما سجل 109.285 نقطة يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، وقفز من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.957 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 113.308 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار

وارتفع الدولار الأمريكي، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق، على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.

أسعار الفائدة

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.