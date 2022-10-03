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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الاثنين 3-10-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

أسعارالدولار اليوم 

أسعار الدولار ..سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 19.50جنيه للشراء و 19.61جنيه للبيع .

أسعار الدولار

أسعار الدولار 

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.56جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع .

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.54جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

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استقرار الدولار وصعود اليورو.. ننشر أسعار العملات بختام تعاملات اليوم

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سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين  فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.53جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول، قطر الوطني) نحو  19.52جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.57جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار اليوم في البنوك

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني،العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي، البركة) نحو 19.49جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار

 

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.56جنيه للشراء.

 

ارتفاع الدولار محليا 

وشهدت أسعار الدولار فى مصر صعودا كبيرا خلال سبتمبر،سجلت 19.33 جنيه فى 1-9-2022 مقابل 19.61 جنيه فى 1-10-2022 بارتفاع 28 قرشا خلال شهر.

 

ارتفاع الدولار عالميا 

وشهدت أسعار الدولار عالميا ارتفاعا عقب قرار  الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى -  برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، للمرة الثالثة على التوالى، لتصبح 3.25%.

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