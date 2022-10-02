عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ا

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

  استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك المصرية.


وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.49 - 19.56" جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.


وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه في بنكي "المصري الخليجي" و"العربي الإفريقي"، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

تشاد تعلن تمديد الفترة الانتقالية سنتين وإمكانية ترشح رئيس المجلس العسكري للرئاسة

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور كييف وموسكو الأسبوع المقبل


وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر".. سجل سعر صرف الدولار 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.53 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.51 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.51 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع.


وعلى صعيد العملات الرئيسية.. ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين "20 - 22" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل "اليورو" 18.99 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء و19.30جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 18.99 للشراء و19.30 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 18.93 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع.


وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين "50 - 65" قرشا شراءً وبيعًا.. حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 21.51 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الإسترليني 21.53 جنيه للشراء و22 جنيها للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 21.51 جنيه للشراء و22 جنيها للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 21.18 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.


وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار سعر الدولار البنك المركزي العملات الاجنبية البنوك المصرية سعر الدولار الجنيه المصري Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

شبورة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للأهالي بنهاية أول أسبوع دراسي| فيديو

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

مقتل 127 مشجعاً باشتباكات عقب مباراة كرة قدم في إندونيسيا.. فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

سنتعرض لكارثة اقتصادية.. رئيسة وزراء بريطانيا تقر بخطتها الخاطئة

خبير تربوي: تصريحات وزير التعليم مُبشرة لعام دراسي آمن | فيديو

أحلاهم مر.. مسئولون أوكرانيون يضعون أمام روسيا 3 خيارات بعد انسحابها من ليمان

لعب حافيا وتزوج عارضة أزياء.. فيرمينو نجم ليفربول يحتفل بعيد ميلاده

أوروبا تفكر في احتلال روسيا.. عند حالة واحدة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. إليك أفضل طرق الإقلاع عن التدخين

مع عودة المدارس.. طريقة عمل "دونتس" سهل

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل وجبة متكاملة ومغذية

طريقة عمل الجبنة البيضاء فى المنزل .. بالزيتون وسادة

فيديو

ألفاظ خارجة وفوضى.. حكاية خطاب فصل في أول يوم دراسة لـ6 طلاب

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ