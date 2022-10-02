استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات الأسبوعية

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استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك المصرية.



وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.49 - 19.56" جنيه للشراء، و"19.57 - 19.59" جنيه للبيع.



وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.49 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.59 جنيه في بنكي "المصري الخليجي" و"العربي الإفريقي"، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر".. سجل سعر صرف الدولار 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.53 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.51 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.51 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات الرئيسية.. ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" ما بين "20 - 22" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل "اليورو" 18.99 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي 19.01 جنيه للشراء و19.30جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 18.99 للشراء و19.30 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 18.93 جنيه للشراء و19.01 جنيه للبيع.



وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين "50 - 65" قرشا شراءً وبيعًا.. حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 21.51 جنيه للشراء و21.98 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الإسترليني 21.53 جنيه للشراء و22 جنيها للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 21.51 جنيه للشراء و22 جنيها للبيع.



وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 21.18 جنيه للشراء و21.27 جنيه للبيع.



وعربيا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.17 جنيه للشراء و5.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.30 جنيه للشراء و5.32 جنيه للبيع.

