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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 16-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه مع أول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق 16-10-2022 بدون أي تغيير له بمعظم البنوك التي تعمل بالسوق المصري.

وزاد سعر الدولار مع ختام تعاملات أمس بمقدار قرشين اثنين؛ ليصل إجمالي ارتفاعه منذ أسبوعين نحو 15 قرشا علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بمصر.

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واستقر سعر الدولار في المتوسط لدي  البنك المركزي المصري  ليصل لنحو 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار  حوالي 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي " HSBC و البركة.

وتبعه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم".

ووصل متوسط  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، مصر".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19,71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

واستقر  سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،العقاري المصري العربي".


وبلغ سعر الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

أعلي سعر 


وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

 

الدولار والبورصات العالمية

وفي أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ نما مؤشر الدولار بنسبة 0.60% مستفيداً من تزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أسرع خلال النصف الثاني من الأسبوع، حيث تحول المستثمرون نحو تسعير ارتفاعات أكبر بأسعار الفائدة بعد صدور بيانات سوق العمل أقوى من المتوقع مصحوبة بتصريحات المتحدثين الفيدراليين والتي تميل نحو الاستمرار في تشديد السياسات النقدية.

وأرجع تقرير تحليل أسواق المال الصادر عن البنك المركزي، ارتفاع الدولار بمعدل أكبر من الخسائر التي سجلها في بداية الأسبوع والتي قادها انخفاض عوائد السندات، لينخفض اليورو 0.59% مقابل الدولار القوي، على الرغم من صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر والذي أكد على اتجاه صانعي السياسات نحو تشديد السياسة النقدية.

وارتفع حجم التخوفات في أوروبا لتنخفض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي بشكل أكبر مما كان متوقعاً في أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى ضعف معدل الطلب من قبل المستهلكين، في الوقت الذي فشل  فيه اليورو في اختراق مستوى التكافؤ مع الدولار لينهى الأسبوع عند 0.9744 دولار.

كما خسر الجنيه الاسترليني 0.75% خلال الأسبوع، وحدث ذلك بشكل رئيسي نتيجة لإعلان بنك إنجلترا أمس الأربعاء أنه لم يشتري أي سندات بريطانية في إطار عملياتهم الطارئة لدعم سوق السندات وذلك لليوم الثاني على التوالي.

نمو الاحتياطي 

وعلي سياق متصل زاد الإحتياطي النقدي لمصر مطلع الشهر الجاري بمقدار  50 مليون دولار علي الأقل، ليسجل  33.2 مليار دولار .

بحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والذي اعتبر ذلك الارتفاع   للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشكل الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كل احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

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