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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، قفزة أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وارتفع مؤشر الدولار، بشكل قوى ليبطش الأخضر على باقي العملات  ليسجل 113.170 نقطة، بعد 112.477 نقطة أمس ، وقفز اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.253 نقطة، ليزيد بنسبة 0.82%، وسجل أعلى مستوى عند 113.290  نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار مقابل الجنيه

على المستوى المحلي ، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة الثلاثاء الماضي  بقيمة قرشين.

الدولار 

ووصل الدولار أمام الجنيه إلى مستويات 19.71 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 47 قرشا منذ هذا اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وحدث البنك المركزي المصري متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري لتستقر عند 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار محليًا عدة زيادات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويبحث الملايين من المواطنين وأصحاب الأعمال يوميا عن سعر الدولار بيع وشراء، وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.63 و19.68" جنيه للشراء و"19.69 و19.71 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم 19.63 جنيه للشراء، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.69 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وسجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.63 جنيه، فيما سجل الأخضر في بنك قناة السويس 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.63 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.69 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ، سجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي وكذلك البنك العربي الإفريقي.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء 19.71 جنيه للبيع، وسجل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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