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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع قرشين في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت بمقدار قرشين اثنين منذ مطلع الأسبوع الماضي في البنوك المصرية.



وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع.


وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي " HSBC و البركة.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم"


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، مصر".


بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19,71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.
وسجل سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،العقاري المصري العربي".


ووصل سعر الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.


وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

 


الاحتياطي النقدي

وع مطلع الشهر الجاري زاد  الإحتياطي النقدي لمصر بمعدل من 50 مليون دولار  مسجلا  33.2 مليار دولار بعد ان كان 33.141 مليار في أغسطس السابق له وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

واعتبر البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار طفيف للمرة الأولي منذ أكثر من 4 شهور على الأقل بعد سداد عدد من الالتزامات الدولية علي مصر بالإضافة لتدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام خلال فترات زيادة الأعباء علي الاقتصاديات العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
 

ويشكل الاحتياطي النقدي لمصر من عدد من المصادر الرئيسية أهمها الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والاحتياطي الذهبي وكذلك العملات الأجنبية، حيث يغطي الاحتياطي كل احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدة تصل 7 شهور على الأقل وفقا لمصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، إذ تعد تلك المدة تتجاوز المعدلات العالمية.

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