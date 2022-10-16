متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 16-10-2022

أظهر متوسط سعر الدولار في البنوك التابعة للقطاع الخاص والحكومة، استقرارا، ليسجل نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع ، وذلك بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-10-2022.

وجاء متوسط سعر الدولار في 5 بنوك تابعة للقطاع الخاص والحكومة منها " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، مصر".

وجاء في المرتبة الثانية متوسط سعر الدولار لدى بنك كريدي أجريكول والذي سجل 19.64 جنيه للشراء و 19,71 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتقارير مصرفية والتي أظهرت ثبات سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد علي مستوي 38 بنكا وفروعها التابعة والتي تعمل بمصر.

وبحسب التقارير فقد زاد سعر الدولار امام الجنيه منذ أسبوعين بمقدار 15 قرشا علي الأقل.

الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط لدي البنك المركزي المصري حوالي 19.63 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلي سعر سجله الدولار أمام الجنيه ؛ علي مستوي أحد أكبر بنوك القطاع الخاص نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك ضمن أكبر بنوك القطاع الخاص.

وبلغ سعر الدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم"

أقل سعر للدولار

ووصل أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع، في بنوك " HSBC و البركة.



واستقر سعر الدولار نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد،العقاري المصري العربي".

ثاني أعلي سعر



وبلغ ثاني أعلي سعر الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

عمل البنوك

وعلي سياق متصل تستعد البنوك لاستئناف عملها صباح اليوم الأحد بعد حصولها علي إجازتها الأسبوعية المقررة اعتبارا من الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تستقبل فروع البنوك العملاء في تمام الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا.

ويتلزم الموظفون بالبنوك بالعمل في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا لمدة 5 أيام في الأسبوع.

استراتيجية الشمول المالي

واعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن صياغة استراتيجية وطنية للشمول المالي لمدة 3 سنوات في الفترة 2022 حتى 2025 .

وتستهدف استراتيجية وطنية للشمول المالي؛ تمكين الفئات المهمشة من الخدمات المالية المتنوعة والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية بغرض تحقيق التنمية المستدامة ، حيث تركز علي اتاحة التمويل متناهي الصغر من خلال شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد بالمناطق الأولي بالرعاية علي مستوي المحافظات خلال 3 سنوات مقبلة، بالإضافة للاعتماد علي المعلومات والبيانات المتاحة والاكثر دقة الموجودة لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في وصول كافة الخدمات التمويلية للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وبموجب تلك الاستراتيجية فإنه سيتم حصر القطاع الاقتصادي غير الرسمي ومعاونة الحكومة للاسراع في عمليات دمجه للمنظومة الاقتصادية بالإضافة لحصر كافة المعاملات المالية سواء المصرفية وغير المصرفية لداخل القطاع المصرفي والمالي ودخولها بصورة أكثر تنظيما وشرعية لدي الخزانة العامة

التضخم العالمي

و أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري خلال حضوره الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن، إن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عدة عقود تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون

وأشار إلي أن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية