سعر الدولار اليوم السبت 15-10-2022، في البنوك يستعرضه صدى البلد، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك

سجل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

سعر صرف الدولار اليوم

يرصد “صدى البلد”، أسعار الدولار اليوم السبت، الموافق 15 أكتوبر 2022، وذلك بحسب آخر تحديث للبنوك العاملة في مصر .

سعر الدولار في البنوك

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا خلال تعاملات اليوم على مستوى البنوك التي تعمل بمصر والبالغ عددها 38 بنكاً.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

سعر صرف الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

متوسط سعر الدولار اليوم



بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك:"قطر الوطني الأهلي QNB، ، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد".

سعر صرف الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك" الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات.