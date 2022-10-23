سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 23-10-2022

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري مع بداية اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، مسجلاً 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع.

وبحسب تقارير بنكية فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه مطلع تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، وبدون أي تغيير في 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا منذ أسبوعين ماضيين.

أعلى سعر

وبلغ أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد بنوك القطاع الخاص التي تعمل بمصر نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع وذلك البنك العقاري المصري العربي .

ثاني أقل سعر

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني الكويت، بلوم"



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول



ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB".



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و الاسكندرية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر



وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك HSBC .

عمل البنوك

وتبدأ البنوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، اعتبارا من اليوم الأحد، في استقبال العملاء حتي الثالثة والنصف عصرا، بعد أن حصلت علي إجازتها الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سياسات نقدية

وعلق هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يضع سياسات مختلفة لتفادي الصدمات بحيث عندما تقوم أزمات عالمية نستطيع تجاوزها ولا توقع الاقتصاد المصري.

ذكر أن الفترة الراهنة تتطلب وضع سياسات لتفادي أي صدمات تأتي من الخارج وهو ما يقوم به البنك المركزي في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن البنك المركزي يقوم حاليا باتخاذ خطوات مختلفة لتعديل الهيكل الاقتصادي المصري بحيث يتم تفادي الصدمات الخارجية.