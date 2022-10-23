عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قانون البنك المركزي يحظر إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب

قانون البنك المركزي
قانون البنك المركزي

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على بعض المحظورات التي يجوز القيام بها وفقًا للقانون، والتي جاء من بينها بعض المحظورات الخاصة بالقطاع المصرفي للبنوك، والتي تشمل التالي:

- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

- قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

- تجاوز القيمة الأسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.

هذا، ويعمل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

قانون البنك المركزي البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى التوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

الملك تشارلز يدرس أمر خطير بخصوص أفراد العائلة الملكية

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

بدون تأجيلات.. رابطة الأندية تكشف طبيعة التعامل مع الفرق المشاركة في بطولات إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ