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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

صدى البلد

أسعار الذهب اليوم الخميس 

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1366 جنيها .

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21  1195جنيها للشراء 

سجل  سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 1024 جنيها

 

أسعار الذهب في مصر .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 بنحو 80 جنيها تقريبا بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1195 للشراء اليوم بعد 1114 جنيها.. في حين سجل سعر الجرام عيار 18: 1024 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 797 جنيهًا.. فيما سجل عيار 24 عن 1366  جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الخميس 

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1366 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21  1195 جنيها للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 1024 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الأربعاء عيار 14 : 797 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 9560 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الأربعاء عيار 24 : 1653 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بالمصنعية مختلفة ومتفاوتة من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات .

وعن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة والتي يبحث عنها الراغبون في الشراء ، فيصل بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر  سجل 1195 جنيها اليوم الخميس 27-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وعن سعر الذهب  العام الماضي فسجل عيار 21 أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الراغبين في الزواج يريدون بشكل عاجل معرفة عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1195 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

أسعار الذهب عالميًا 

وعن أسعار المعدن الأصفر عالميا ، فشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا ، إذ هبط المعدن الأصفر ليسجل  1660 دولارا للأوقية.

 وسجل سعر الأوقية  1728 دولارا يوم 4 أكتوبر الجاري ، فيما سجلت 1723 الخميس  6 أكتوبر.

وبحسب بورصة المعدن الأصفر، ارتفع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1660 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 90 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود المعدن الأصفر العالمية هبوطا اليوم بنسبة 0.25 % ، بقيمة أكثر من 4.14 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1660.62 دولار.

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