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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل حول المنح الجديدة للدكتوراه بـ "البحث العلمي" خارج مصر

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية و مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط (SESAME) ‏، عن منح الدكتوراه ماري سكلودوفسكا-كوري ضمن الإشراف المشترك بين المركز والمعهد القبرصي ضمن مشروع ENGAGE "إعداد جيل قادم من الفيزيائيين والمهندسين و الحاسوبيين"‏‏ للمزيد عبر هذا الرابط 

 

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وكانت قد استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في مقر الوزارة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديميه البحث العلمى والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجيه، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، والأستاذ عمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركه مدير شركه "انيمشن بلس" للرسوم المتحركة.

وناقش الإجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنميه ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين. وتم الاتفاق أيضًا علي التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصري، واشتمل الإجتماع بحث سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنيتها مما ينتج عن ذلك وضع خطه إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

واستعرض رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر بعض برامج الأكاديمية لنشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي منها برنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر"، ومسابقة مختبر الشهرة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومسابقة الجدران المتساقطة بالتعاون مع الجانب الألماني، ومسابقة الصور العلمية، ومسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم العلمية لافتاً إلى مسلسل الكارتون ثلاثي الأبعاد "الأزهر" والذي يُعرض في رمضان من كل عام والحاصل علي جائزة أفضل مسلسل فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة، وأبدت عديد من الدول رغبتها فى شراء حق البث، وأيضا مسلسل "نور وبوابة التاريخ" الحاصل علي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي كأفضل عمل عربي والذي عُرض في البرازيل ببث مباشر باللغة البرتغالية، وأيضاً مسلسل "حلم الفضاء" هو أول مسلسل فى الوطن العربى يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء .

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