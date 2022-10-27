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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى نهاية الشهر.. تفاصيل الحصول على فرصة للدراسة في صربيا

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة جمهورية صربيا بالقاهرة بتقديم ثلاث منح دراسية مقدمه للطلاب من جمهورية مصر العربية للعام الدراسى 2022/2023 .

واشارت إلى أن قوائم مؤسسات التعليم العالى فى بلجراد وكراغويفاتش ونيش ونوفى سادأكاديميات وكليات الدراسات المهنية التى أسستها جمهورية صربيادعوة لمنح المنح الدراسية للعام الدراسى 2022-2023 فى إطار مشروع العام صربيامعلومات حول مشروع العالم صربيا التابع لوزارة التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية فى صربيااستمارة التقديم.

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ننشر تفاصيل ورشة عمل "الابتكار من أجل المناخ" بالمركز القومي للبحوث

على الروابط الالكترونية  التالية :

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file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Call.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20Application%20Form.pdf

file:///C:/Users/FreeComp/Downloads/Documents/The%20World%20in%20Serbia%20Project%202022-23%20List%20of%20Higher%20Education%20Institutions.pdf


كما أوضحت أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم بأى جهة حكومية يتم موافاتنا بموافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي جمهورية صربيا بالقاهره منح دراسية جمهورية مصر العربية مؤسسات التعليم العالى كليات الدراسات المهنية

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