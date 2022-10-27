بتوجيهات الرئيس.. مجهودات التعليم العالي في إعداد معامل الجامعات بمواصفات عالمية







شهدت منظومة التعليم العالي تطور كبير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من دعم وإعداد معامل تحاليل للمنتجات بالجامعات لتكون ذات مواصفات عالمية، حيث قدم الوزارة هذا الدعم من خلال وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي.



وقد عملت وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، على تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة والتجهيزات اللازمة؛ لتقديم خدمات مجتمعية متميزة وتطبيق نظام الجودة، وذلك للحصول على أعلى دقة للنتائج، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع 144 معمل في 20 جامعة، منذ بدء المشروع وتم اعتماد 99 معمل وتشمل(45 معمل طبي - 54 معمل غير طبي، وجاري اعتماد 21 معمل (13 معمل طبي - 8 معامل غير طبية)،



وبلغت قيمة تأهيل المعامل منذ عام 2014 حتى 2020 إلى ما يقرب من 60 مليون جنيه من حساب وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تم اعتماد 80 معمل خلال هذه الفترة الزمنية .

كما تقوم وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ستقوم بزيادة عدد المعامل الخدمية المعتمدة طبقا للمعاير الدولية، وربطها بالصناعة.





نسعى إلى تطبيق محاور الخطة التنفيذية للدولة 2020-2030

بينما قال الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، إنه لكي تتمكن الجامعات من التأهل للاعتماد الدولي، يتم تطبيق محاور الخطة التنفيذية للدولة (2020-2030) والتي من خلال تطبيقها تتحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وذلك في جميع المجالات، والتي يتم توطينها في أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد فاروق أن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، تعمل على تأهيل جميع المعامل في الجامعات المصرية، حيث يتم من خلال تطبيق معايير الاعتماد الدولي، موضحا أن هناك أهمية كبيرة لاعتماد المعامل بهدف خدمة العملية التعليمية، وأيضا تحسين مستوى الجامعات المصرية فى جميع التصنيفات الدولية.





هناك زيارات للمعامل يتم إجراؤها لمتابعة تأهيلها

بينما قال الدكتور الصاوي، أحمد خبير الجودة والاستشاري بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، إن هناك زيارات للمعامل يتم إجراؤها لمتابعة تأهيلها من قبل الاستشاريين بمشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، وبذلك يتم تأهيلها للاعتماد الدولي وفقا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة 2020-2030.

وأضاف الصاوي، أن وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي تعمل على تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

