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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر يونايتد ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ” ،بجانب مباراة ريال مدريد امام جيرونا فى الدوري الإسباني كما يلعب منتخبنا الوطني الاوليمبي اليوم امام نظيره إسواتيني  .

 

الدوري الإنجليزي
آرسنال vs نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium              

مانشستر يونايتد vs وست هام  - الساعة 6:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium            

 الدوري الإسباني 
 

أوساسونا vs بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs جيرونا – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو vs  فياريال – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد vs ريال بيتيس – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

 

الدوري الإيطالي
إمبولي vs أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة                  

كريمونيزي vs  أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة                  

سبيزيا vs فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة                

لاتسيو vs ساليرنيتانا – الساعة 7 مساء            

تورينو vs ميلان – الساعة 9:45 مساء          


 

الدوري الألماني  
يونيون برلين vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 vs فرايبورج – الساعة 6:30 مساء  

كولن  vs هوفنهايم – الساعة 8:30 مساء                  


 

الدوري الفرنسي  
أوكسير vs اجاكسيو – الساعة 2 ظهرا              

ستاد بريست 29  vs ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا  

رين  vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا              

نانت vs  كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا                  

موناكو vs  أنجيه – الساعة 4 عصرا                        

لوريان vs نيس – الساعة 4 عصرا                          

ليون vs ليل – الساعة 9:45 مساء

 

الدوري التركي
أنقرة جوجو  vs هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا              

قيصري سبور vs أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا                    

بشكتاش vs عمراني سبور – الساعة 4 عصرا  

اسطنبول سبور vs فناربخشة – الساعة 7 مساء

 

تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة
جنوب إفريقيا vs توجو – الساعة 3 عصرا                

تونس vs الكونغو – الساعة 4 عصرا              

غانا vs موزمبيق – الساعة 5 مساء                  

الكاميرون vs أنجولا – الساعة 5 مساء  

بنين vs السودان – الساعة 6 مساء        

مصر  vs إسواتيني – الساعة 8 مساء

 

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الايطالي الدوري الألماني تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة

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