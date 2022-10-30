مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر يونايتد ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ” ،بجانب مباراة ريال مدريد امام جيرونا فى الدوري الإسباني كما يلعب منتخبنا الوطني الاوليمبي اليوم امام نظيره إسواتيني .

الدوري الإنجليزي

آرسنال vs نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد vs وست هام - الساعة 6:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني



أوساسونا vs بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد vs جيرونا – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو vs فياريال – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد vs ريال بيتيس – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

إمبولي vs أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة

كريمونيزي vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة

سبيزيا vs فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة

لاتسيو vs ساليرنيتانا – الساعة 7 مساء

تورينو vs ميلان – الساعة 9:45 مساء





الدوري الألماني

يونيون برلين vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

شالكه 04 vs فرايبورج – الساعة 6:30 مساء

كولن vs هوفنهايم – الساعة 8:30 مساء





الدوري الفرنسي

أوكسير vs اجاكسيو – الساعة 2 ظهرا

ستاد بريست 29 vs ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا

رين vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا

نانت vs كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

موناكو vs أنجيه – الساعة 4 عصرا

لوريان vs نيس – الساعة 4 عصرا

ليون vs ليل – الساعة 9:45 مساء

الدوري التركي

أنقرة جوجو vs هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا

قيصري سبور vs أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا

بشكتاش vs عمراني سبور – الساعة 4 عصرا

اسطنبول سبور vs فناربخشة – الساعة 7 مساء

تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة

جنوب إفريقيا vs توجو – الساعة 3 عصرا

تونس vs الكونغو – الساعة 4 عصرا

غانا vs موزمبيق – الساعة 5 مساء

الكاميرون vs أنجولا – الساعة 5 مساء

بنين vs السودان – الساعة 6 مساء

مصر vs إسواتيني – الساعة 8 مساء