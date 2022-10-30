مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرز المواجهات لقاء مانشستر يونايتد ضد وست هام فى الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ” ،بجانب مباراة ريال مدريد امام جيرونا فى الدوري الإسباني كما يلعب منتخبنا الوطني الاوليمبي اليوم امام نظيره إسواتيني .
الدوري الإنجليزي
آرسنال vs نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد vs وست هام - الساعة 6:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
أوساسونا vs بلد الوليد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد vs جيرونا – الساعة 5:15 مساء - قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو vs فياريال – الساعة 7:30 - قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد vs ريال بيتيس – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
إمبولي vs أتلانتا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة
كريمونيزي vs أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة
سبيزيا vs فيورنتينا – الساعة 4 عصرا على قناة
لاتسيو vs ساليرنيتانا – الساعة 7 مساء
تورينو vs ميلان – الساعة 9:45 مساء
الدوري الألماني
يونيون برلين vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا
شالكه 04 vs فرايبورج – الساعة 6:30 مساء
كولن vs هوفنهايم – الساعة 8:30 مساء
الدوري الفرنسي
أوكسير vs اجاكسيو – الساعة 2 ظهرا
ستاد بريست 29 vs ستاد ريمس – الساعة 4 عصرا
رين vs مونبلييه – الساعة 4 عصرا
نانت vs كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا
موناكو vs أنجيه – الساعة 4 عصرا
لوريان vs نيس – الساعة 4 عصرا
ليون vs ليل – الساعة 9:45 مساء
الدوري التركي
أنقرة جوجو vs هاتاي سبور – الساعة 1:30 ظهرا
قيصري سبور vs أضنة ديمرسبور – الساعة 4 عصرا
بشكتاش vs عمراني سبور – الساعة 4 عصرا
اسطنبول سبور vs فناربخشة – الساعة 7 مساء
تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 سنة
جنوب إفريقيا vs توجو – الساعة 3 عصرا
تونس vs الكونغو – الساعة 4 عصرا
غانا vs موزمبيق – الساعة 5 مساء
الكاميرون vs أنجولا – الساعة 5 مساء
بنين vs السودان – الساعة 6 مساء
مصر vs إسواتيني – الساعة 8 مساء