قبل عرضه في مهرجان القاهرة ونتفليكس.. شاهد الإعلان الرسمي لفيلم The Swimmers

طرحت منصة نتفليكس الإعلان الرسمي لفيلم The Swimmers قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي يوم ١٦ نوفمبر، وعبر المنصة يوم 23 من نفس الشهر.

فيلم The Swimmers من بطولة ناتالي عيسى (يسرا) و منال عيسى (سارة)، ماتياس شفايغوفر(سيفن)، أحمد مالك (نزار)، جايمس كريشنا فلويد (عماد)، نائل تزيجاي (شادة)، كندة علوش (ميرفت) و علي سليمان (عزت).

يتتبع فيلم The Swimmers القصة البطولية للأختين سارة ويسرا مارديني ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في ٢٠١٦، حيث وهبوا مهاراتهم وقلوبهم للسباحة.

وهو من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايغوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، نائل تزيجاي، كندة علوش وعلي سليمان. THE SWIMMERS من إخراج سالي الحسيني، وكتابة سالي الحسيني، والكاتب المسرحي وكاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز جاك ثورن، ومن إنتاج تيم بيفين، واريك فيلنر، وتيم كول، وعلي جعفر، بالإضافة إلى ستيفن دالدري، وكاثرين بومفريت، وتيلي كولسون كمنتجين منفذين.

وأعرب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة، عن سعادته بانضمام "The Swimmers" لقائمة الأفلام المنتظر عرضها للجمهور لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فعاليات الدورة المنتظرة، كونه من الأفلام التي حظيت بترقب بالغ منذ الإعلان عن المشروع وطوال فترتي التحضير والتصوير.

وقال "رمسيس" إن الفيلم لاقى ترحيبا كبيرا في تورنتو، مؤكدا أن مهرجان القاهرة حريص على أن يوفر لجمهوره أكبر عدد ممكن من الأفلام مرتفعة القيمة، وأنه جار الإعداد للإعلان عن قائمة أخرى من العروض العالمية الأولى والعروض التي ستعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستحظى باهتمام رواد المهرجان.