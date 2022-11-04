دودج تقدم تشالنجر وتشارجر بمحرك Hurricane للإبقاء على محركات الغاز

يفكر المدراء التنفيذيين في شركة "دودج" الإبقاء على محركات الاحتراق الداخلي لأطول فترة ممكنة مع تقديمها حتى بعد 2024 وهو الموعد الذي سبق وحددته للتخلص نهائيا من سيارات البنزين.

تحول العلامة التجارية الأمريكية إطالة عمر سيارة العضلات التي تعمل بالغاز من خلال استبدال محرك الدفع الرباعي V8 بمحرك Hurricane الجديد الذي ابتكرته الشركة الأم ستيلانتس وتستخدمه مع طرازات Jeep حاليا، ولم تستبعد تمامًا استخدامه في المستقبل مع العلامات التجارية الأخرى التي تمتلكها ، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ "دودج" تيم كونيسكيس، خلال إفادة إعلامية أن الشركة تفكر جديا في استخدام محرك هاريكان.

كشفت "ستيلانتس" عن محرك Hurricane في وقت سابق من هذا العام وسيكون منتشر بقوة مع سيارات جيب و رام المختلفة التي تعتمد حتى الآن على محرك Hemi V8 أحادي الكامة وذراع الدفع و الـ 16 صمامًا. على الرغم من أن محرك Hemi V8 البالغ من العمر 20 عامًا ينتج الكثير من القوة ، لا سيما مع محرك Hellcat الذي اشتهرت به سيارات دودج إلا أنه ثقيل ومستهلك شره للبنزين.

يبلغ حجم محرك الإعصار أو هاريكان بالإنجليزية 3 لتر ويبلغ حجمه حوالي نصف حجم محرك V8 التقليدي ويتميز بكتلة وزن خفيفة من الألومنيوم وكامات علوية مزدوجة و توربينات مزدوجة يصل إنتاجه إلى 400 حصان (406 حصان) و 450 رطل قدم (610 نيوتن متر) في شكله القياسي ومع إعادة ضبطه يصل لـ 500 حصان (507 حصان) و 475 رطل قدم (644 نيوتن متر).

سيتم تضمين محرك هاريكان في كلا من و دودج تشالنجر و دودج تشارجر بدلا من محرك hellcat ذات الـ 8 سلندر سعة 5.7 تر و الـ 6.1 لتر وبالتالي سيقدم أداءً مشابها بالنسبة للعملاء ومحبي العلامة التجارية لكن في الوقت نفسه يستخدم كميات غاز أقل، كما سيتم بناء سيارة دوج تشارجر 2024 على منصة STLA الجديدة من Stellantis وكان من المقرر أن تكون موديلات 2024 هي آخر سيارات تعمل باستخدام الغاز.