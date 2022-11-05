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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب أسنان الفيوم تفوز بالمركز الأول بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

طلاب طب اسنان الفيوم
طلاب طب اسنان الفيوم الفائزين فى المسابقة

 فازت كلية طب الأسنان بالمركز الأول في مسابقة أوائل طلاب طب الأسنان على مستوى الجمهورية EADS  بدار الأسلحة والذخيرة بالقاهرة، بحضور  الدكتور لمياء إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، و الدكتور مها القرشي، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

تحت رعايةالدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

 

حيث حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم على المركز الأول فى مادة تقويم الأسنان، وكذلك المركز الأول في Postera of Oral Biology على مستوى ٢٠ جامعة مصرية مشتركة.

 

 

رئيس جامعة الفيوم يتلقى تقريرًا حول إنشاء محطة طاقة متجددة تعمل بالألواح الشمسية

 

 

 

 

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