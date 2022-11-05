طب أسنان الفيوم تفوز بالمركز الأول بمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

فازت كلية طب الأسنان بالمركز الأول في مسابقة أوائل طلاب طب الأسنان على مستوى الجمهورية EADS بدار الأسلحة والذخيرة بالقاهرة، بحضور الدكتور لمياء إبراهيم، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، و الدكتور مها القرشي، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تحت رعايةالدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

حيث حصلت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم على المركز الأول فى مادة تقويم الأسنان، وكذلك المركز الأول في Postera of Oral Biology على مستوى ٢٠ جامعة مصرية مشتركة.

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