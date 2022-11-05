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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف علي الإسعافات الأولية لحالات الاختناق

الإسعافات الأولية
الإسعافات الأولية

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك »  . 

 وأوضحت الوزارة ، خلال منشورها أن الاختناق  يحدث عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية مما يـؤدي إعاقة مرور الهواء وغالبا ما يكــون بسبب الطعام في البالغين وبلع الأجسـام الصغيرة في الأطفال .

 وقالت وزارة الصحة وتالسكان ، إن الإسعافات الأولية في حالات الاختناق تتمثل في التالي : 


*  إمالة المصاب للأمام 

*  لف الذراعين حول المصاب .
*  وضع قبضة اليد عـلـى بطن المصـاب فـوق السـرة.

*  في حالة الإغماء يتم عمل الانعاش القلب الرئوي.

*  الضغـط بقـوة للداخـل وأعلـى بطن المصاب .

*  يتـم الضغط خمس  ضغطـات مـع التكرار حتى خروج الجسم الغريب.

 

منشور الوزارة 


 

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