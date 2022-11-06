بعد اعتزاله .. 44 بطولة حصيلة أحمد الأحمر مع الزمالك ومنتخب مصر

أعلن الإعلامي كريم رمزي ، اعتزال أسطورة كرة اليد المصرية أحمد الأحمر اللعب الدولي مع منتخب مصر.

وقال رمزي عبر برنامجه رقم 10 على شاشة الأولى المصرية، إن أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر اكتفى بالفترة التاريخية التي قضاها مع منتخب مصر منذ مشاركته في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة عام 2004 وحتى آخر نسخة في يوليو الماضي في مصر وهي البطولة الأفريقية العاشرة التي يشارك بها الأحمر محققا لقبه القاري الخامس، كما شارك الأحمر في بطولة العالم 9 مرات منذ نسخة 20005 وصولا إلى نسخة مصر 2021.



ونقل كريم رمزي قرار الأحمر باعتزال اللعب الدولي، مؤكدا أن الأحمر اختار أن يخرج من الباب الكبير بعد تتويجه مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر يوليو الماضي.



وأكد أيمن صلاح المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد أن الأحمر لن يتواجد في قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد التي ستشارك في بطولة العالم 2023 في بولندا والسويد، لتكون هذه البطولة هي الأولى التي يغيب عنها الأحمر منذ أول مشاركة دولية له مع المنتخب عام 2004.

ونعرض لكم بطولات احمد الاحمر مع منتخب مصر:

توج أحمد الاحمر بـ11 بطولة مع منتخب مصر

5 بطولات لكأس أمم إفريقيا

3 ذهبيات لدورة الألعاب الإفريقية

ذهبيتين لدورة الألعاب العربية

ذهبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

بطولات احمد الاحمر مع الزمالك

8 بطولات لدوري المحترفين

5 ألقاب لكأس مصر

4 بطولات لكأس السوبر

لقب لكأس سوبر المحترفين

5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا

4 ألقاب لكأس الكؤوس

6 بطولات لكأس السوبر الإفريقي

