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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ 77 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف

الأعلاف
الأعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، في إطار متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الثروة الداجنة .


وأضاف "القصير" أنه خلال الخمسة أيام الماضية تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 77 مليون دولار .


وأضاف أن الإفراج شمل  148 ألف طن من الذرة بحوالي 53 مليون دولار وحوالي 24 ألف طن من فول الصويا بقيمة 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الاسبوعين الماضيين 355 ألف طن منهم 270 ألف طن ذرة ، 85ألف طن فول صويا ، وإضافات اعلاف بإجمالي حوالي 171 مليون دولار

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

الزراعة وزير الزراعة الوزراء مجلس الوزراء الثروة الداجنة 77 مليون دولار

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