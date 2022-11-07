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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| فنان شهير يهاجم عامل النظافة بواقعة كشري التحرير.. فيديو محذوف لـ عمر كمال وطليقة الفيشاوي

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، و نستعرضها من خلال السطور التالية..


بعد زراعة اللحية| ظهور جديد لـ عمر كمال.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له برفقة عائلته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، في ظهور جديد له بعد زراعة اللحية.

شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشره فيديو على  فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي “  ندى الكامل ”.

عفاف شعيب: اتعملي سحر وأنا عارفة من مين

حلت الفنانة عفاف شعيب ضيفة في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة وتحدثت عن العديد من الامور الفنية والشخصية.

نادية الجندي: سأغلق أي صفحة تتحدث بلساني

عبّرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها الشديد لاحتيال بعض الصفحات على السوشيال ميديا وادعائهم بانها من تحادثهم.

الفنان حسن عيد يهاجم صاحب واقعة كشري التحرير

عبّر الفنان حسن عيد، عن استيائه الشديد لما يفعله صاحب واقعة كشري التحرير.

 

كتب حسن عيد، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”:"انهاردة حلمت  اللهم اجعله خير طلبت اوردر طبق كشرى بفتح الباب لقيت عامل النظافة فى وشى جايب الاوردر”.

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