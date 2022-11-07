شاهد .. الفيديو المحذوف لـ عمر كمال و طليقة احمد الفيشاوى

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال ، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشره فيديو على فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي “ ندى الكامل ” .

وقام عمر كمال بـ حذف الفيديو سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

و ظهر عمر كمال فى الفيديو رفقة ندى الكامل و عليق “كمال” عليه : “بعد ما اتخانقت معاها وبهدلت الدنيا وقولت مش هعرفها تاني”.

عمر كمال يزرع دقنه

وكشف الفنان عمر كمال حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية عن زراعته لشعر اللحية.

وقال عمر كمال إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد "ساعة استجابة"، حسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "مصر mbc".

وتابع: كان مطلوب مني استايل معين، أنا الحمد لله شعري كثيف والدنيا حلوة معايا، بس في ديفو صغير في جمب وشي وأي حد يعرفني يعرف ده، وهو إنه في حتة كلف ولازم لما أطلع في حتة أداريها بالميكاب فرحت للدكتور وهو اللي قالي نزرع حتة الكلف ولو عاجبني أكمل بيها فبقى في جزء طبيعي في دقني وجزء مزروع فقولت أريح نفسي وأزرع وخلاص أهو منها أداري الكلف وأعمل لوك جديد.



