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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال : فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز .. و ميدو يكشف عن طلب إمام عاشور للتجديد للزمالك

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

اعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، ان ملاك نادى بيراميدز يفكرون بجدية في بيعه لمستثمر اماراتي جديد. 

 

شاهد .. أول رد فعل لـ كولر عن عدم انضمام كريم فؤاد للمنتخب

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ،  عن اول رد فعل لـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن عدم انظمام كريم فؤاد لاعب الاهلى للمنتخب .

 

اكتر من 8 ملايين .. ميدو يكشف عن طلب إمام عاشور للتجديد للزمالك | تفاصيل

كشف احمد حسام ميدو ، أن إمام عاشور لاعب نادى الزمالك ، رفض توقيع عقد جديد وطلب رفع راتبه أكثر من 8 ملايين جنيه . 

 

حسن الرداد يهنئ أحمد فهمي بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ الفنان حسن الرداد، الفنان أحمد فهمى بـ عيد ميلاده، ونشر صورة له عبر خاصية استورى بحسابه على موقع إنستجرام.

 

كارول سماحة تشارك جمهورها بـ صور لها مع انغام .. شاهد

شاركت الفنانة كارول سماحة ، متابعيها بـ صورين لها مع الفنانة انغام  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

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