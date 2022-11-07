أخبار السوشيال : فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز .. و ميدو يكشف عن طلب إمام عاشور للتجديد للزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

اعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، ان ملاك نادى بيراميدز يفكرون بجدية في بيعه لمستثمر اماراتي جديد.

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، عن اول رد فعل لـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن عدم انظمام كريم فؤاد لاعب الاهلى للمنتخب .

كشف احمد حسام ميدو ، أن إمام عاشور لاعب نادى الزمالك ، رفض توقيع عقد جديد وطلب رفع راتبه أكثر من 8 ملايين جنيه .

هنأ الفنان حسن الرداد، الفنان أحمد فهمى بـ عيد ميلاده، ونشر صورة له عبر خاصية استورى بحسابه على موقع إنستجرام.

شاركت الفنانة كارول سماحة ، متابعيها بـ صورين لها مع الفنانة انغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.