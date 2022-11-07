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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اكتر من 8 ملايين .. ميدو يكشف عن طلب إمام عاشور للتجديد للزمالك | تفاصيل

صدى البلد

كشف احمد حسام ميدو ، أن إمام عاشور لاعب نادى الزمالك ، رفض توقيع عقد جديد وطلب رفع راتبه أكثر من 8 ملايين جنيه . 

 

وكتب الحساب الرسمى لـ برنامج  الريمونتادا الذى يقدمة احمد حسام ميدو على قناة المحور “ ميدو : إمام عاشور رفض توقيع عقد جديد وطلب رفع راتبه أكثر من 8 ملايين جنيه.. و الزمالك يجب أن يقدر أن إمام عاشور ماليا ”.

 

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لمسؤولي الزمالك بشأن تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد أن يكون عقد إمام عاشور الجديد مع الزمالك عقد مشروط يحفظ حقوق نادي الزمالك وحقوق اللاعب" .


وأضاف: "الزمالك لابد أن يحفظ حقوقه ويراجع بنود العقد الجديد للاعب في الجلسة المُنتظرة مع مسؤولي الزمالك لتجديد عقد اللاعب، والزمالك يعرف مزايا إمام عاشور وعيوبه مش عيب إني أعمله عقد مخصوص ليه يُناسب شخصيته" .


وختم حديثه قائلا: "إمام عاشور تعهد بالالتزام واعتذر لفيريرا عما بدر منه خلال الفترة الماضية".

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