مستثمر جديد .. فرج عامر يفجر مفاجأة حول بيع نادى بيراميدز | تفاصيل

اعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، ان ملاك نادى بيراميدز يفكرون بجدية في بيعه لمستثمر اماراتي جديد.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ ملاك بيراميدز يفكرون بجدية في بيعة لمستثمر اماراتي جديد ”.

يذكر أن كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، أن النادى الأهلي يسعى لضم محمود حمادة لاعب فاركو في يناير القادم .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي يسعي لضم محمود حمادة لاعب فاركو في يناير القادم بعد الضوء الاخضر من كولر".

ويذكر أن كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق عن أبرز مطالب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بـ الأهلي خلال الفترة القادمة.