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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يهنئ أحمد فهمي بـ عيد ميلاده.. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان حسن الرداد، الفنان أحمد فهمى بـ عيد ميلاده، ونشر صورة له عبر خاصية استورى بحسابه على موقع إنستجرام.

وكتب حسن الرداد: “كل سنة وانت ناجح يافهمى وعقبال مليون سنة ” . 

 

ويواصل الفنان أحمد فهمي التحضيرات مؤخرًا لتصوير مسلسل السفاح، من إخراج هادي الباجوري.

 

كما يعكف أحمد فهمي على إنهاء تحضيرات السفاح للبدء في تصوير مسلسل سر السلطان الذي  يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، عائشة بن أحمد، هالة صدقي، خالد أنور، وآخرين، والعمل من إخراج خالد يوسف، وإنتاج سينرجي.

 

كما قام أحمد فهمي بتصوير فيلم مستر إكس والتي تشارك فيه زوجته هنا الزاهد وتم انتهاء تصويره منذ ايام.

الفنان حسن الرداد احمد فهمي هنا الزاهد هالة صدقي حسن الرداد انستجرام

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