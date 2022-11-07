شاهد .. أول رد فعل لـ كولر عن عدم انضمام كريم فؤاد للمنتخب

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق ، عن اول رد فعل لـ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن عدم انظمام كريم فؤاد لاعب الاهلى للمنتخب .

وكتب فرج عامر “ كولر يطيب خاطر كريم فؤاد عن عدم انضمامة للمنتخب القومي ، مؤكدا له ان التركيز وتقديم مستوي و اداء راقي بصفة مستمرة ومنتظمة هو طريقة للمنتخب القومي ”.

ويذكر ان قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلغاء ودية الفريق التي كان مقرر إقامتها غدا.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “كولر يقرر إلغاء ودية الأهلي غدا.. ويطلب من عبدالحفيظ تجهيز وديتين بعد انتهاء الراحة”.