بعد زراعة اللحية| ظهور جديد لـ عمر كمال.. شاهد

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة له برفقة عائلته من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، في ظهور جديد له بعد زراعة اللحية.

وكان الفنان عمر كمال، قد كشف حقيقة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية عن زراعته لشعر اللحية.

قال عمر كمال إنه بالفعل زرع لحية، ولكن هذا من أجل شخصيته في فيلمه الجديد "ساعة استجابة"، حسب تصريحاته لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "مصر mbc".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور الفنان الشعبي عمر كمال بعد إجرائه عملية زرع دقن ، وهو ما أثار جدلا حوله على السوشيال ميديا.

وظهر الفنان عمر كمال، في صور جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بشكل جديد مرتدى تيشيرت اسود ودقن باللون البنى.

وتابع: كان مطلوب مني استايل معين، أنا الحمد لله شعري كثيف والدنيا حلوة معايا، بس في ديفو صغير في جمب وشي وأي حد يعرفني يعرف ده، وهو إنه في حتة كلف ولازم لما أطلع في حتة أداريها بالميكاب فرحت للدكتور وهو اللي قالي نزرع حتة الكلف ولو عاجبني أكمل بيها فبقى في جزء طبيعي في دقني وجزء مزروع فقولت أريح نفسي وأزرع وخلاص أهو منها أداري الكلف وأعمل لوك جديد.