مايان السيد تشارك متابعيها بصور لها مع أمير المصري من كواليس عرض فيلمها الجديد.. شاهد

شاركت الفنانة مايان السيد ، متابعيها بـ مجموعة صور لها مع الفنان أمير المصري من كواليس العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزوني" فى من مدينة جدة ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت مايان السيد " اتفرجتوا علي فيلم #هاشتاج_جوزني و لا لسة؟ .. من العرض الخاص للفيلم من مدينة جدة، شرف لينا اننا كنا موجودين معاكوا ".

و كان اخر اعمال مايان السيد فيلم هاشتاج جوزني و الذي يضم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

أغاني فيلم هاشتاج جوزني

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

وروجت الفنانة مايان السيد لفيلمها الجديد “هاشتاج جوزني”، وشاركت البوستر الرسمي والدعائي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل في فيلم هاشتاج جوزني، ميعادنا قرب".