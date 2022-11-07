الصيف مخلصش| لقاء سويدان تستمتع بإجازتها مع انتصار و نسرين أمين.. شاهد

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها بـ صور لها مع الفنانتين انتصار ونسرين أمين، أثناء قضاء إجازتهن على شطئ البحر ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

وعلقت لقاء سويدان: “الصيف لسه مخلصش، الصاحبات العسليات الشربات ”.

وعُرض مؤخراً للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.