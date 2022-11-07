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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام أمريكي يكشف عن خطط أوكرانيا للاستيلاء على شبة جزيرة القرم

إعلام أمريكي يكشف
إعلام أمريكي يكشف عن خطط أوكرانيا للاستيلاء على القرم

قالت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين، إن أوكرانيا تخطط للاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه تم تعيين تاميلا تاشيفا، الممثلة الدائمة لرئيس أوكرانيا، مسؤولة لتنفيذ هذه الخطة، ورفضت كييف تحديد الإطار الزمني المحدد لذلك.

وفي وقت سابق، أعرب زيلينسكي عن رغبته في الاستيلاء على شبه الجزيرة والذهاب إلى هناك لمشاهدة البحر.

وفي وقت سابق، قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا.

ونوه كونستانتينوف بأن لجنة مكافحة الإرهاب الإقليمية تدرس وضع كل هذه الممتلكات الموجودة في شبه الجزيرة بما في ذلك شقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن برلمان القرم قرر تأميم ممتلكات كبار الأثرياء الأوكرانيين الموالين لسلطات كييف، بما في ذلك العديد من المصانع والمعامل وأحواض بناء السفن والمجمعات التجارية والعقارات.

وأضاف كونستانتينوف: "يتواصل العمل في مجال تشكيل قائمة بالمؤسسات والممتلكات الخاصة بالمواطنين الأجانب والدول التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا، والخاضعة للتأميم. تقوم لجنة مكافحة الإرهاب الآن بجرد جميع هذه المرافق، بما في ذلك شقة زيلينسكي. وسنقوم بنشر النتائج عندما ينتهي هذا العمل".

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2019، أفاد زيلينسكي بأن زوجته يلينا اشترت أحد العقارات في شبه جزيرة القرم وفقا للقانون الأوكراني في أبريل 2013 قبل عودة شبه الجزيرة إلى روسيا. وجرت الإشارة إلى أنه تم دفع جميع الضرائب والرسوم خلال ذلك. والحديث يدور عن شقة في قرية ليفاديا في منطقة يالطا على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

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