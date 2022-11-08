محمد عامل النظافة ينهار بالبكاء بعد طرده من لوكيشن فيلم التاروت.. ومذيعة حسناء تواسيه

ظهر محمد عامل النظافة، وهو يبكي بشدة؛ وذلك بعد ساعات من طرده من لوكيشن تصوير فيلم التاروت.

وظهرت خلال الفيديو، إحدى المذيعات الحسناوات، وهي تحاول تهدئته ومواساته، ومنعه من البكاء .

مخرج فيلم التاروت عن طرد عامل النظافة: مزيف

وقال المخرج إبرام نشأت مخرج فيلم «التاروت» إن عامل النظافة لم يطرد من الأساس من لوكيشن تصوير فيلمه.

وعلق إبرام نشأت في بيان صحفي، على أخبار طرد عامل نظافة كشري التحرير من لوكيشن تصوير فيلم التاروت بعدما قيل بأن الفنان محمد عز قام بطرده من العمل: «عيل مزيف ولا حد طرده من اللوكيشن، ولا حد شافه، سواء مني أنا، أو من رانيا يوسف، أو سمية الخشاب، أو محمد عز».

يذكر أن محمد عامل النظافة الشهير الذي نشر له فيديو بطرده من كشري التحرير ظهر خلال الأيام الماضية، وقال إنه تم طرده في أثناء تواجده في لوكيشن تصوير فيلم التاروت، وهو ما نفاه محمد عز والمخرج إبرام نشأت.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير ومن إخراج ابرام نشأت وتأليف معتز المفتى.

ويجمع التاروت، الفنانتين سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، انعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.